Meta copia X, stop alla moderazione per le community notes

AGI - L'annuncio, atteso da qualche settimana, è arrivato:sostituirà le vecchie modalità di controllo dei contenuti con le 'Note di comunità (), un sistema collaborativo simile a quello adottato da X. Per ora la novità riguarda solo gli Stati Uniti, ma la società di Mark Zuckerberg ha lasciato intendere in una nota che prevede di eliminare i programmi di verifica dei fatti in tutto il mondo. Non è detto che ci riesca, vista la ben più rigida legislazione per esempio nell'Unione europea per cui il nuovo sistema non combatte efficacemente la disinformazione. Le note di base sono prodotte da utenti referenziati che possono intervenire quando ritengono che un messaggio necessiti di chiarimenti o contestualizzazione, il più delle volte allegando fonti. Se un numero sufficiente di contributori, con punti di vista diversi, le troverà utili, le note saranno pubblicate.