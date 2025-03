Messinatoday.it - Messina è la terza migliore città italiana per dormire bene la notte

Leggi su Messinatoday.it

I messinesi sono fortunati e non lo sanno. Perchè ladello Stretto è tra le migliori in Italia a garantire un adeguato riposo notturno. Lo rivela una ricerca condotta da Unobravo che ha analizzato 30in tutta Italia, classificandole in base a fattori chiave come inquinamento acustico.