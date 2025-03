Ilnapolista.it - Meret: «Pesante allenarsi con Conte, ma ti fa migliorare molto. Ti fa ripetere dieci volte ogni cosa se non gli piace»

Alexha rilasciato un’intervista ai canali social del Napoli per Betsson.: «Ho rotto un dente a Mazzocchi mentre esultavamo», se dovessi descriverti con una parola:«Umile».Utilizzi la musica per concentrarti prima delle partite?«No, se mi capita ascolto qual, ma non sono uno di quelli che arriva al campo con le cuffiette che deve ascoltare per forza musica».La parata più bella che hai fatto?«Quella che deve ancora venire. Ma qua a Napoli una delle più decisive è stata quella del rigore su Dybala che ci ha fatto vincere la Coppa Italia».Momento che ricordi con particolare affetto della vittoria dello scudetto?«La giornata che abbiamo vinto a Udine, perché l’ho fatto davanti alla mia famiglia, c’erano tutti lì a vedermi».Diti ha colpito?«Miun po’ tutto di lui, ha alzato subito il livello nell’intensità e nell’attenzione negli allenamenti e nella voglia di creare un gruppo che si sacrifica l’uno per l’altro.