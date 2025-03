Puntomagazine.it - Mercoledì 19 e giovedì 20 Marzo dalle ore 10 al Maschio Angioino Convegno di studi sulle periferie napoletane

Leggi su Puntomagazine.it

in quattro sessioni per due giorni discuteranno del tema urbanisti, architetti, economisti, sociologi, storici, geografi e operatori variLa Fondazione Valenzi ha organizzato ildinapoletane“, tema oggi strategico perché il futuro della città contemporanea, e dunque anche il futuro di Napoli e della sua area metropolitana, si costruirà proprio a partire, luoghi molto diversi tra loro e in continua mutazione. Territori che, snodandosi da occidente a oriente, esibiscono, pur nella loro diversità, significative trasformazioni e persistenti criticità, ma anche ricche esperienze creative e realtà associazionistiche.Si intende mettere a confronto punti di vista e approcci disciplinari diversi dando voce ad esperienze dio maturate nel tempo, così da arricchire i dibattiti promossi nel corso del 2024 dalla stessa Fondazione.