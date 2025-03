Velvetgossip.it - Mercedesz Henger svela in tv il mistero dell’adozione: la verità su Riccardo Schicchi

Leggi su Velvetgossip.it

, la 33enne figlia della celebre ex attrice Eva, ha recentemente fatto chiarezza sulla sua relazione con, il noto produttore di film per adulti scomparso nel 2012. Ospite del programma televisivo “La Volta Buona”, insieme alla madre,ha raccontato un aspetto della sua vita che ha generato curiosità: il motivo per cui non è mai stata ufficialmente adottata da, nonostante il legame affettivo e la presenza costante di quest’ultimo nella sua vita.la questioneè cresciuta sotto la guida di Eva e, che l’hanno accolta nella loro famiglia, ma la questioneè rimasta irrisolta. Durante la trasmissione, ha rivelato che il suo padre biologico, un uomo ungherese, ha ostacolato il processo di adozione.