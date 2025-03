Juventusnews24.com - Mercato Juventus, c’è il rischio di un addio a parametro zero! La rivelazione sul futuro del big bianconero. Ultime

La rivelazione sul futuro di Dusan Vlahovic: cosa filtra sull'attaccante. Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic ed il possibile addio alla Juve. Arrivati a metà marzo, a pochi mesi dall'ingresso nel suo ultimo anno di contratto, non c'è stato ancora nessun incontro con l'agente e non ci sarà nemmeno durante la sosta per le Nazionali. Il centravanti serbo non avrebbe intenzione di rinnovare: la sua volontà sarebbe quella di salutare la Juventus alla scadenza del contratto, quindi a parametro zero nel 2026, per provare a strappare il miglior contratto possibile da "free agent".