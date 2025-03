Internews24.com - Mercato Inter, saltato il colpo Retegui? Il retroscena sul mancato arrivo dell’attaccante

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il clamorososu! Sarebbe dovuto essere il vice Lautaro. Lo scenarioIl calcioha sempre seguito conesse un giocatore che attualmente si sta mettendo in luce con l’altra squadra nerazzurra, l’Atalanta. Si tratta di, un attaccante che da tempo è nei pensieri di Marotta e Ausilio, desiderosi di portarlo a Milano per farlo vestire la maglia del club di Viale della Liberazione.L’idea iniziale era quella di affidargli il ruolo di vice Lautaro, in una situazione simile a quella vissuta dallo stesso Toro nel suo primo anno in Italia, quando il titolare dell’attacco era Mauro Icardi. Tuttavia, una serie di circostanze hanno impedito la realizzazione dell’operazione: tra le principali difficoltà, i limiti di budget e la mancata cessione di Correa e Arnautovic.