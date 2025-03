Lanotiziagiornale.it - Meno omicidi ma sempre più denunce, la violenza sulle donne resta una piaga

mapiù. Passano gli anni ma l’Italia non riesce a mettersi alle spalle ladella. Nel 2024 glicon vittimesono stati 113, 99 delle quali in ambito familiare/affettivo; di queste, 61 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.Dati, questi, tra i più bassi dell’ultimo decennio, che testimoniano il forte impegno della società per la sensibilizzazione sul fenoe, in particolare, delle Forze di polizia per l’attenta e costante attività di prevenzione. A presentare l’analisi è la Direzione Centrale Polizia Criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel report di analisi “8 Marzo – Giornata internazionale della donna”, elaborato dal Servizio Analisi Criminale, che esamina, attraverso l’elaborazione degli elementi acquisiti dalla Banca dati delle Forze di polizia, la tematica delladi genere e della relativa azione di contrasto.