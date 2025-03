Lettera43.it - Meme coin: cosa sono ed esempi

Divertenti e scherzosi, ma allo stesso tempo legati a una forte volatilità e rischi per gli investitori. In Rete è possibile imbattersi con sempre maggiore frequenza nei, ossia un tipo speciale di criptovalute che si basa essenzialmente su personaggi e fenomeni virali sui social media. Capaci di combinare perfettamente la cultura pop con gli investimenti digitali, veicolano molto spesso dei messaggi ironici e umoristici, caratterizzati dalla natura gioe informale della comunità che si forma attorno. Categoria unica nel campo delle crypto, ihanno guadagnato enorme popolarità negli ultimi anni anche grazie alla partecipazione di influenti personalità pubbliche. Basti pensare a Elon Musk con Dogeoppure al presidente Usa Donald Trump che, in occasione del suo secondo insediamento alla Casa Bianca, ha lanciato il token personale $Trump.