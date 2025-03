Secoloditalia.it - Meloni agli Special Olympics tra sorrisi, selfie e sport inclusivo: “Forza ragazzi!” (Video)

Un cinque a ogni atleta, quasi a dire: “Siamo tutti nella stessa squadra”. Così il presidente del Consiglio Giorgiaha scelto di salutare le delegazione nazionali impegnate negli— le gareive internazionali per agonisti con disabilità intellettive —, in corso nel capoluogo piemontese e nelle località montane di Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. L’arrivo all’Arena Inalpi di Torino è stato un bagno di entusiasmo, come si vede nel: strette di mano, pacche sulle spalle e un clima che, più che istituzionale, sembrava quello di uno spogliatoio prima di una grande finale. «, in bocca al lupo!», ha esclamato, con l’energia di chi non si limita al cerimoniale ma vuole esserci davvero.Ad accoglierla, tra gli applausi, il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio.