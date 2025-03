Amica.it - Meghan Markle annuncia l’uscita del suo nuovo podcast

Leggi su Amica.it

Inarrestabile: dopo avere debuttato su Netflix con ilshow With Love,e avere lanciato unbrand di lifestyle, As Ever, la duchessa di Sussex hato a sorpresa di avere in cantiere un.Di cosa parla ildiIl progetto si chiama Confessions of a Female Fonder, “Confessioni di una fondatrice”, ed è prodotto da Lemonada Media. La prima puntata è in arrivo l’8 aprile, esi è detta «emozionatissima di condividere con voi un’altra cosa su cui ho lavorato»,to l’uscita su Instagram.Al centro delci saranno storie di donne che hanno fondato un’attività partendo da zero, dando forma ai loro sogni: «Ho avuto conversazioni sincere con donne straordinarie che hanno trasformato i sogni in realtà e trasformato piccole idee in attività di enorme successo», ha spiegato la moglie del principe Harry d’Inghilterra.