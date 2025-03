Unlimitednews.it - Medicina, Bernini “No abolizione numero chiuso, ma test d’ingresso”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non è l’del, si tratta dell’deiche saranno sostituiti da un semestre in cui le studentesse e gli studenti faranno tre esami”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria, a Napoli, al Centro Congressi dell’Università Federico II in via Partenope, durante Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia. “Quindi – ha proseguito– a differenza di unestremamente costoso, con un sottobosco di formazione incerto e tendenzialmente inutile, noi ora offriamo agli studenti una formazione caratterizzante di tre esami che potranno spendersi pero per altre materie delle scienze e della salute. Ilsarà aperto progressivamente, perché su questo sono d’accordo con chi propone spunti critici sul fatto che il nostro sistema possa reggere un’apertura totale.