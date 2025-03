Dayitalianews.com - Mediaset valuta una pausa per Striscia la Notizia: Amadeus in arrivo? Le indiscrezioni

potrebbe sospenderelaper una parte della stagione: secondo alcuneriportate da Adnkronos, il noto tg satirico che da 36 anni caratterizza l’access prime time di Canale 5 sarebbe in difficoltà rispetto a qualche anno fa, quando riusciva a superare facilmente la concorrenza di Rai 1.Nella stagione attuale, infatti, complice anche il grande successo di Stefano De Martino con Affari Tuoi,lasi attesta su una quota di share del 14%, una cifra che ha spintoa riflettere sui costi del programma rispetto agli introiti pubblicitari. A tal proposito, sarebbe allo studio l’ipotesi di testare nuovi game show per l’access prime time di Canale 5, con diverse società di produzione (Endemol, Blu Yasmine, Banijay e Fremantle) già al lavoro su numeri zero.