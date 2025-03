Liberoquotidiano.it - Mediaset, indiscrezioni-choc: Amadeus per il post-Striscia la Notizia, cosa sa succedendo

Laè di quelle epocali:, a quanto apprende l'Adnkronos, potrebbe decidere, in un futuro molto prossimo, di far riposarelaalmeno per una parte della stagione. Il tg satirico che caratterizza l'access prime time di Canale 5 da 36 anni (ma nacque un anno prima, nel 1988 su Italia 1) è un po' in sofferenza rispetto ai fasti di qualche anno fa, quando dava filo da torcere, spesso battendola, alla concorrenza di Rai 1. Gli annali della tv italiana sono punteggiati dagli scoop di, a volte accompagnati da reazioni scome fino alla rissa con i 'Tapirofori', e il vocabolario italiano si è arricchito di diversi neologismi nati nel programma ideato da Antonio Ricci, da Veline a Tapiro e 'attapirato', entrati nel linguaggio comune. Ma dal 2020 gli ascolti, sotto i colpi della più generale crisi della tv generalista e della grande affermazione delle piattaforme on demand, si sono alquanto ridotti e nella attuale stagione (complice anche il notevole successo di Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai1) il programma di Ricci si attesta intorno al 14% di share.