Mazzetti “L’idea di una nave ospedale civile è geniale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono sempre molto propensa sia ai privati che ai professionisti che hanno un’innovazione e soprattutto hanno uno spirito imprenditoriale che può essere utile al pubblico. Il partenariato pubblico-privato anche in questo settore sanitario è fondamentale.che ha avuto l’imprenditore è, perché oggi la sanità è in forte crisi, non solo in Italia, ma già siamo moltoall’avanguardia, siamo un paese eccellente nella sanità, lo sappiamo tutti, ma c’è una carenza di medici e di strutture importanti, per cui qui dobbiamo lavorare molto sul partenariato pubblico e privato”. Lo ha detto Erica– Presidente intergruppo parlamentare “Riprogettiamo l’Italia”, a Palermo n occasione della presentazione del progetto Poly-clinic techno boat (Pctb), un modello dipoliambulatorio pensato per soddisfare i bisogni di salute globali, con particolare attenzione al bacino mediterraneo e alla fascia costiera circum-africana.