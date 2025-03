Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro di carne scaduta a Modena: ristorante multato per 3mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 marzo 2025 –dei carabinieri del Nas di Parma in unetnico di: durante un controllo igienico-sanitario, sono stati rinvenuti 78 chilogrammi die mal conservata.e sanzioni Le irregolarità hanno portato aldella merce, che aveva un valore commerciale di circa 1.200, e a una sanzione amministrativa di 3.000per il titolare. Inoltre, nel magazzino sono state rilevate gravi carenze igieniche che avrebbero potuto compromettere la sicurezza alimentare. Gestione non conforme e rischi Oltre alla presenza di alimenti non più idonei al consumo, infatti, i carabinieri hanno trovato una gestione non conforme del magazzino alimentare. Durante l’ispezione, è emerso che le attrezzature inutilizzate erano accatastate in maniera disordinata e a stretto contatto con gli alimenti destinati alla preparazione dei piatti.