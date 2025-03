Mattarella il Cremlino ora passa alle minacce | Non sa difendersi quindi attacca invano Perché? Lo vedrete più avanti

Leggi su Open.online

La tensione tra Quirinale enon sembra volersintare. Dopo l’attacco di giovedì – l’ennesimo – contro le parole del presidente della Repubblica Sergio. nel giro di poche settimane, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha fatto quattro. Questa volta, però, nel mirino ci ha inserito anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che giovedì 13 marzo aveva convocato alla Farnesina l’ambasciatore russo in Italia per condannare la posizione di Mosca nei confronti del capo di Stato. Se infatti il gesto di Tajani ha avuto come conseguenze solo «attirare maggiore attenzione sui problemi dell’Italia», le parole pronunciate a Hiroshima lo scorso 8 marzo dasono «menzogne». Sempre lo stesso ritornello, a cui però il Cfremlino stavolta aggiunge una nota di minaccia concreta: «Hanno deciso dire, ma».