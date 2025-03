Zonawrestling.net - Matt Hardy sul futuro degli Hardys:“La nostra avventura in WWE non è finita”

GliBoyz hanno lasciato il segno a NXT Roadblock, sconfiggendo i campioni di coppia di NXT, Fraxiom, in un match non titolato. Nonostante abbiano puntato agli NXT Tag Team Championship, sembra che la loronel brand nero e oro sia giunta al termine. per ora. Parlando nel podcast The Extreme Life ofha confermato che, almeno per il momento, il loro tempo a NXT si è concluso, anche se entrambe i tag team sono aperte a un rematch:“Sì, credo che ci piacerebbe rifarlo. Per ora, labreve esperienza a NXT si è conclusa,” ha detto. “Abbiamo alcuni impegni con la WWE in programma per il, anche se al momento nulla di specifico con NXT.” Quando Jon Alba ha cercato di ottenere più dettagli sul loroin WWE,è rimasto vago, dicendo: “Al momento non posso dire molto, ma abbiamo ancoraimpegni con la WWE.