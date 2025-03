Tpi.it - Matilda De Angelis: “Per due anni non sono uscita di casa, non sopportavo più la mia faccia nelle foto”

Protagonista del film di Greta Scarano, La vita da grandi, l’attriceDesi racconta in un’intervista al Corriere della Sera nella quale rivela di essere “diventata grande a settequando i miei genitori siseparati”. L’interprete, che si è definita “quasi una ragazzaccia, un po’ secchiona e un po’ anarchica”, ha raccontato come la nascita del fratello abbia iniziato a cambiare la sua infanzia: “Misempre sentita responsabile per lui, e contemporaneamente mi sentivo invisibile”.Poi, la separazione dei genitori quando aveva 7, e l’arrivo dell’adolescenza che l’ha portata “fuori” insieme alla band in cui cantava: “A sediciandavo in giro in tour,state le prime volte in cui dormivo fuori”. Da bambina, rivela, era “tutta d’un pezzo”, un modo per esternare “il terremoto che stavo vivendo.