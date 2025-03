Cataniatoday.it - Mastoplastica additiva: vero e falso

Leggi su Cataniatoday.it

Quando parliamo di chirurgia estetica, non possiamo non fare riferimento alla, ossia all’intervento di chirurgia estetica più richiesto in assoluto. Un ramo che ha preso sempre più piede nel corso degli anni e che oggi rinnova la sua importanza, anche a fronte del fatto che.