Masters Wta 1000 Indian Wells | Alcaraz in semifinale Medvedev piega Fils

Carlosnon sbaglia e batte in due set Francisco Cerundolo. Il classe 2003 prosegue nella difesa del titolo del 2024 e passa con il punteggio di 6-3 7-6(4). Giornata fortemente condizionata dal vento e dalle temperature piuttosto rigide. Grandi difficoltà al servizio per la testa di serie numero 2, che nel primo set ha concesso, e annullato, ben sei palle break. Poco cinico Cerundolo, beffato nell’ottavo gioco del primo parziale solamente alla seconda chance di break procurata dallo spagnolo. Nel secondo set l’argentino va sopra di un break ma, alla prima palla break, si fa riprendere per poi cedere 7-4 al tie-break. Prova non convincente di, bravo ad evitare di stare troppo tempo in campo, che dovrà necessariamente ritrovare il tennis mostrato contro Halys (2T), Shapovalov (3T) e Dimitrov (4T) per poter battere Jack Draper.