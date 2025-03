Perugiatoday.it - Massimiliano MaMo Donnari vola negli Stati Uniti e svela l'ultima opera: Elon Musk in versione Capitan America

Leggi su Perugiatoday.it

alMoMa, pur essendo a New York, questa voltadeve passare la mano, ma sarà sicuramente per un’altra volta. Intanto la Grande Mela è pronta ad accogliere tre perugini per un grande evento di arte, solidarietà e formazione.New York accende i riflettori suche.