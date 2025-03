Unlimitednews.it - Mase, insediato tavolo Ecodesign per valorizzare innovazione

ROMA (ITALPRESS) – Si èoggi presso ilil, istituito nell’ambito della Strategia nazionale per l’economia circolare per rafforzare le politiche di progettazione sostenibile.Un passaggio chiave per l’Italia, che punta a orientare in modo proattivo le scelte comunitarie e ale innovazioni già avviate nel sistema industriale nazionale, senza penalizzare le filiere produttive e della ricerca.Il, che riunisce istituzioni, enti di ricerca e associazioni industriali, supporterà l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/1781 che introduce regole per rendere i prodotti più ecologici e ridurre il loro impatto ambientale. Tra le novità, il passaporto digitale di prodotto, che non sarà solo un sistema di controllo, ma anche un modo per rendere i prodotti europei piu’ competitivi.