Iltempo.it - Marte, vertice segreto all'ombra di Chigi tra SpaceX e i nostri scienziati

Leggi su Iltempo.it

chiama Roma: sì, per la missione del 2028 voluta da Elon Musk e promossa da, gli americani vorrebbero al fianco proprio gli italiani per la nostra straordinaria competenza nel campo scientifico. Le ricerche effettuate nello Stivale piacciono molto, ma sappiamo che non è la prima volta. Questa, però, potrebbe essere una prima volta storica, uno di quei momenti in cui essere orgogliosi, davvero, della bandiera tricolore. Ma perché vi parliamo, ora, di una spedizione che, come data, ha 2028? Perché in esclusiva vi possiamo dire che il 20 di febbraio una delegazione di, la società fondata nel 2022 per fornire servizi di trasporto spaziale, è arrivata in grannella Capitale: niente giornalisti, fotografi o proclami. L'ordine di scuderia era silenzio. Le persone sedute attorno a un tavolo sembra fossero solo sei: due americani a capo della società di Musk (qualche voce dava per certa anche la presenza dello stesso Elon, ma da ambienti statunitensi sono arrivate smentite) e quattro italiani, i massimi vertici che si occupano di Spazio nel nostro Paese.