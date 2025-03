Ilfattoquotidiano.it - Mark Baumer, un poeta senza compromessi (Traduzione di Anna Aresi)

(1983-2017) è stato un, scrittore e attivista ambientalista americano.Nel corso della sua breve vita, tra molte altre cose,ha attraversato a piedi gli Stati Uniti portando i propri averi in un carrello della spesa, ha scritto cinquanta libri in un anno ed è stato arrestato per essersi incatenato davanti a una fabbrica in segno di protesta. Nel 2016 iniziò una seconda attraversata a piedi degli Stati Uniti, questa volta scalzo, per richiamare attenzione al cambiamento climatico.è morto tragicamente il 21 gennaio 2017, investito da un’automobile in Florida.La distinzione tra pubblico e privato, personale e politico non aveva senso per, che viveva fedele ai propri principi in qualsiasi ambito si trovasse emai scendere a. Allo stesso modo, la distinzione tra poesia e prosa, tweet e diario privato si fa labile nella sua opera.