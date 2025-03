Lanazione.it - Marito e padre violento, confermata la condanna a 8 anni

Orvieto, 14 marzo 2025 – Una vita familiare trasformata in inferno da unper il quale la Corte d'Appello ha confermato laad ottodi reclusione già emessa in primo grado. Al centro della vicenda c'è un cittadino straniero, residente con la famiglia in un paese dell'orvietano che perha sottoposto a violenze continue la moglie e le tre figlie, due delle quali minorenni. Dopodi vessazioni, dolore e umiliazioni costanti, la moglie aveva preso la decisione di denunciarlo, rivolgendosi alle forze dell’ordine e ponendo fine a quel vero e proprio calvario. I giudici della Corte d’Appello hanno disposto come pena accessoria anche la sospensione della responsabilità genitoriale, la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori a contatto con minori e l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenze ed eventuali spostamenti per almeno un anno.