Marianucci al Napoli Parravicini | L’ho creato io! Quest’estate ho mandato un messaggio all’Empoli | ESCLUSIVO

Ilblocca un difensore per il futuro: abbiamo intervistato l’ex allenatore di Luca, ecco chi è il prossimo acquisto di ConteNel pieno della lotta Scudetto, ilblocca un difensore per il futuro: Luca. Si sa, i rapporti tra il club azzurro e l’Empoli sono ottimi. Negli ultimi anni Corsi e De Laurentiis hanno chiuso numerose trattative. E ora i partenopei stanno per concludere un nuovo affare per un giocatore che, secondo gli addetti ai lavori, ha un destino già scritto.Lucabloccato dal, parla mister(Calciomercato.it)Aqualcuno si chiede chi è Luca, che ha solo 10 presenze in Serie A. E così, Calciomercato.it è andato a scavare nel passato recente del ragazzo classe 2004, che ha stregato compagni, mister e dirigenti.