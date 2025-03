Panorama.it - Maria Rosaria Boccia, interrogatorio fiume di cinque ore: la sua posizione si complica

Leggi su Panorama.it

Dici Pompei e pensi a Plinio il Giovane, il magistrato e scrittore romano che raccontò la drammatica eruzione del Vesuvio. Correva l’anno 79 d.C. Ormai, è storia passata. Bisogna stare al passo con i tempi. Questa volta, dalla “nube di straordinaria grandezza” non c’è da aspettarsi la cenere che tutto distrusse. Ma dalla coltre dell’informazione, come una fenice, riemerge un nome. Ormai simbolo della città campana. La famiglia. L’esponente principale,, la fu amante del ministro Sangiuliano, così innamorata da spiarne anche i sospiri, torna ad occupare le notizie di cronaca.ore dicon i pm di Roma. Un lungo faccia a faccia, che ha avuto luogo in seguito all’esposto presentato da Gennaro Sangiuliano., capelli biondi al vento sul vestito nero, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.