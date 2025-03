Lanazione.it - Marginalita e povertà, il sostegno alla Caritas

Le marginalità sociali sono un fenomeno complesso e multidimensionale, in cui spessomateriale si associano situazioni di disagio di vario genere, di solitudine relazionale, di assoluta precarietà abitativa. Un fenomeno che richiede grandi sforzi. Ecco anche per la lottamarginalità e per ilalle opere della, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia c’è. E rinnova l’impegno con 220mila euro di contributo. I numeri certificano l’importanza di questo: con il fondo 2024 di 220mila, sono stati possibili 1829 interventi, con un bacino d’utenza di 2400 persone. Interventi che hanno riguardato ilal pagamento delle utenze, affitti e mutui, spese sanitarie eal reddito. Ora c’è il medesimo impegno per il 2025. "fine di dicembre 2024 abbiamo presentato un report di quello che abbiamo ascoltato attraverso la nostra rete dei centri di ascolto presenti in Diocesi insieme a quella di Pescia – spiega Marcello Suppressa, direttore(nella foto con il vescovo Tardelli) – .