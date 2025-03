Agi.it - Marco Bianchi condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy, 28 anni per il fratello Gabriele

Leggi su Agi.it

AGI - La Corte d'Appello di Roma haall'nel processo bis per la morte diMonteiro Duarte, brutalmente ucciso il 6 settembre 2020, a Colleferro. Ilmaggiore, invece, i giudici hanno emesso una condanna a 28di carcere perché gli sono state concesse le attenuanti generiche. "Noi non siamo dei mostri, chiediamo scusa alla famiglia diper il dolore che prova e per quello che è avvenuto", avevano detto i due prima che i giudici entrassero in camera di consiglio.aveva però ammesso di aver tirato un calcio alla vittima. La procura generale di Roma aveva chiesto la pena dell'per i due fratelli nell'udienza che si è svolta lo scorso 17 gennaio. Mamma, non lo riavremo, a noi resta foto "Le condanne dei ragazzi non ci ridanno