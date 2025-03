Lapresse.it - Marche, le azioni per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

“Incrementiamo le risorse e rafforziamo il personale per dare risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute dei marchigiani affetti dai”. Queste le parole del vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini in occasioneGiornata Nazionale del “Fiocchetto Lilla” (15 marzo), dedicata ai(DNA). “Stiamo rivolgendo la massima attenzione a queste patologie che colpiscono sempre più persone, anche giovanissime, e più precocemente. Per questo rafforziamo la rete regionale e i servizi rivolti ai pazienti e alle loro famiglie”, ha proseguito. LeRegioneLa Regione, da sempre particolarmente sensibile ailegati allae alimentazione, ha avviato un percorso di consolidamento dei serviziRete regionale.