Maratona dell’acqua 2025 a Roma | percorso e cosa c’è da sapere

, 14 marzo– Si tiene il 16 marzo ala “” (Acea Run Rome The Marahon) dedicata alla tutela della risorsa idrica. Un’occasione immancabile per sensibilizzare alla transizione ecologica, che sui social verrà pubblicizzata con l’hastag #runforwater. Il title sponsor della manifestazione è Acea. Perché “” Visto il legame speciale tra acqua e sport, Acea vuole accendere ancora una volta i riflettori sul tema della tutela della risorsa idrica. L’acqua è sempre più una risorsa strategica e Acea è impegnata nella missione di salvaguardarla, non sprecarla, valorizzarla in tutti i modi possibili e soprattutto trasmettere la consapevolezza di questo importante compito ai più giovani. Laè un’occasione per trasmettere e diffondere questa nuova cultura, indispensabile per affrontare sfide come cambiamenti climatici e transizione ecologica I dati Trentesimo anno delladiPartecipanti alla corsa di domenica circa 30mila Partecipanti alla stracittadina ACEA Water Fun Run 20mila Partecipanti a tutte le corse organizzate nell’ambito di Acea Run Rome The Marathon – 50mila (inclusa quindi Water Fun Run e le altre corse) visitatori attesi agli Expo(villaggio dell’Eur + villaggio Circo Massimo) – 100mila IlLunghezza 42,195km: partenza ai Fori Imperiali con il passaggio davanti al Colosseo.