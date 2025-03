Juventusnews24.com - Marani puntualizza: «L’esclusione di Taranto e Turris arreca un grave danno. Il pensiero va in primis alla sofferenza che provoca ai tifosi e agli staff tecnici»

di Redazione JuventusNews24dopodiSerie C: tutte le dichiarazioni sul girone della Juventus Next GenIl presidente della Lega Pro Matteoha, tramite un comunicato stampa, analizzato quanto sta accadendo nel girone C di Serie C, in cui milita anche la Juventus Next Gen, dopo le esclusioni di.PAROLE – «di;nel corso di svolgimento della stagione regolareunal campionato e ai club, in anni di impegno comune per lo sviluppo e il miglioramento del ‘prodotto’ Serie C. Ilva inche questa vicendaalle città die Torre del Greco, in particolare ai tantirimasti sempre accantosquadra,, ai calciatori e ai dipendenti e collaboratori delle due società».