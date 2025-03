Isaechia.it - Manuel Maura parla per prima volta dei problemi con la ludopatia: “Avevo accumulato molti debiti, non smettevo di giocare”

Leggi su Isaechia.it

Di recente, ex protagonista di Temptation Island, il reality delle tentazioni dove aveva partecipato insieme alla sua ex fidanzata Francesca Sorrentino, si è lasciato andare a una confessione inedita e dolorosa sul suo privatosulle pagine del magazine ‘Ciao donna’.Nel corso dell’intervista,ha raccontato di aver dovuto fare i conti con lae di come sia riuscito a superare quel periodo difficile.Le parole dell’ex volto del programma di Canale 5:È stato un periodo molto difficile, mi sono trovato in una situazione molto critica dovee l’unica cosa che facevo era. La mia vita sembrava senza speranza e mi sono sentito molto solo. Ma grazie al supporto della mia famiglia sono riuscito a superare quel periodo buio.ha spiegato cosa lo ha aiutato:Mi ha aiutato il supporto della mia famiglia, soprattutto mio padre che è sempre stato presente nei momenti difficili.