Ilfattoquotidiano.it - Manifestanti pro Palestina fanno irruzione nella Trump Tower in segno di protesta: 98 arresti – Video

La polizia ha arrestato 98 deipro-palestinesi che sono entrati alladi New York. Lo riferisce la Cnn. Oltre 120 persone si erano date appuntamento nel grattacielo di Donaldsulla Fifth Avenue per sostenere i palestinesi e l’attivista Mahmoud Khalil, arrestato in questi giorni. I dimostrantiparte dell’organizzazione per i diritti umani Jewish Voice for Peace. Hanno gridato “Liberate la” e slogan in favore di Khalil.L'articoloproindi: 98proviene da Il Fatto Quotidiano.