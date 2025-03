Ilrestodelcarlino.it - Mangione: "La mia comicità ’cruda e nuda’. Dopo il successo social, torno sul palco"

Questa sera alle 21 la Sala San Luigi ospiterà la comica Alice, celebre per essere l’ideatrice e animatrice, insieme al marito Gianmarco Pozzoli, del progetto‘The Pozzolis Family’, che dal 2016 li porta sugli schermi degli smartphone di tutta Italia per condividere la loro vita da genitori con la loro irresistibile verve comica, e che ha preso anche la forma di tre tournée nei teatri della penisola. Ma il debutto diarriva prestissimo, quando nel 2004, appena ventenne, partecipa a ‘Mai dire martedì’ al fianco di Maccio Capatonda, e negli anni divide la sua carriera tra tv (molti ricorderanno le sue performance a ‘Colorado’, su Italia 1, e la recente sfida nella seconda stagione di ‘Lol 2 – Chi ride è fuori’ su Prime Video), teatro e cinema, a partire da ‘Un fidanzato per mia moglie’, accanto al duo Luca e Paolo.