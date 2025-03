Juventusnews24.com - Mandragora infiamma Fiorentina-Juve: «Sappiamo che i tifosi aspettano questa partita tutto l’anno. Siamo pronti, ecco l’obiettivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, dopo il passaggio del turno in Conference League, pensa già allantus: le parole del centrocampistaIntervenuto ai canali ufficiali della, Rolandosi proietta verso la sfida alla. Le sue dichiarazini.– «Lacon lantus?che iviola l’e noi l’aspettiamo con loro., ci prepareremo nel migliore dei modi. Ora i punti iniziano a pesare e vogliamo farne il più possibile, così come vogliamo andare avanti in Conference League. A fine anno tireremo le somme».Leggi suntusnews24.com