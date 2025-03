Ilrestodelcarlino.it - Mandelli e Pagliuca, i mister della gavetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Così lontani, così vicini. L’incrocio di domani a Castellammare offre una bella sfida nella sfida, dal significato sicuramente originale rispetto agli standard dei tempi moderni. Separati da una decina di anni d’età, Guidoe Paolohanno in comune la figura di outsidercategoria, nel vero sensoparola. Non solo. Hanno in comune quel che spesso manca a tanti interpretipanchina al giorno d’oggi: la. Straordinaria, letteralmente, quella dell’attuale tecnico dei campani. Lascia il calcio a 28 anni per un grave infortunio al ginocchio, inizia il suo percorso da allenatore nella sua città, a Cecina, seguendo le giovanili poi arrivando alla prima squadra in serie D. Da quel momento comincia un percorso lungo venti anni, con soddisfazioni che vanno dalla promozione tra i professionisti con il Borgo a Buggiano fino al miracolo Juve Stabia.