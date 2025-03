Manchester City-Brighton il pronostico di Premier League | GOL di base occhio al ritardo statistico

Leggi su Sololaroma.it

Con gli ottavi di tutte le competizioni europee andati ormai in archivio, è tempo di tornare a focalizzarsi sui rispettivi campionati prima della sosta per gli impegni delle nazionali. In Inghilterra si giocherà la ventinovesima giornata di, che vedrà domenica il big match tra Arsenal e Chelsea, mentre domani, sabato 15 marzo, ci sarà una sfida altrettanto interessante tra, con fischio d’inizio alle ore 16 all’Etihad Stadium.Padroni di casa che stanno vivendo una stagione complicata in cui non riescono a trovare continuità, come dimostrato anche dalle ultime partite in campionato con l’alternanza di vittoria e sconfitta che dura da ben sei sfide.che dovrà cercare maggior regolarità se non vuole rischiare quella che sarebbe una clamorosa mancata qualificazione in Champions, dato che attualmente occupa il 5° posto a due lunghezze dal Chelsea quarto.