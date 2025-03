Notizie.com - Mancato pagamento Assegno di Inclusione: la procedura per risolvere il problema

Alcune famiglie durante il mese scorso non ha ricevuto l’accredito dell’didall’Inps: cosa è accaduto e come rimediare.Tra qualche giorno, verranno erogate le nuove mensilità dell’di. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza che è stato definitivamente abolito.di: laperil(Notizie.com)Intanto, alcuni beneficiari hanno lamentato ildella mensilità di febbraio che doveva, come sempre accade, essere erogata in due tranche in base alla data di presentazione della domanda per accedere al sussidio. Non si tratta di un errore da parte dell’Inps. Bensì di unaattivata per gli interessati che non hanno rispettato un obbligo stabilito per ricevere l’di