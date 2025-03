It.newsner.com - Mamma avverte dopo che bimba di 1 anno ha ingoiato orecchino

Unasi è accorta che la figlia di unaveva improvvisamente iniziato a sibilare. È stato l’inizio di un incubo terrificante, purtroppo reale.Ora Suzanne Boyd lancia un monito ad altri genitori circa il pericolo, secondo quanto riportato dal Mirror.Era un giorno qualunque che sarebbe finito in un incubo terribile. Suzanne e Tyrell Boyd himprovvisamente visto la loro figlia di un, Raelyn, emettere rumori inquietanti. Come un rantolo che usciva dalla bocca, all’inizio sospettarono che si trattasse di una comune tosse.Ma si sono subito resi conto che c’era qualcosa di molto sbagliato e sono andati immediatamente in ospedale. Lì i medici hscoperto cosa era realmente accaduto alla bambina. Un incidente da cui i genitori vogliono ora mettere in guardia altre famiglie, secondo quanto riportato dal Mirror.