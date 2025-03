Maltempoallagamenti e frane in Toscana

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.44 La Protezione civile segnala numerose criticità sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, in particolare per allagamenti dovuti alle abbondanti piogge: interessati i sistemi di scolo; si registranoe cadute di alberi. Chiusa la Provinciale 41 a Vicchio, per allagamenti, e la Firenze-Siena a San Casciano Val di Pesa verso Firenze, per crolli di alberi. Scattata l'allerta arancione e le scuole sono chiuse in oltre 60 comuni.