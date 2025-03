Lanazione.it - Maltempo, traffico in tilt su strade e autostrade: 10 km di coda sulla A1. Disagi anche per i treni

Firenze, 14 marzo 2025 – Il forteche si sta abbattendoToscana hagravi ripercussioniviabilità. La raccomandazione delle autorità è di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario.autostrada A1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e il bivio per la Direttissima verso Bologna, ci sono 9 chilometri diin aumento, per allagamenti a seguito delle forti piogge. Ildi conseguenza è fortemente rallentatoA11 Firenze-Pisa nord tra Prato Est e il bivio con la A1 verso Firenze. Sempre a Prato Estinal casello tra cosa eallagate. Inoltre è chiusa la stazione di Calenzano in uscita per chi proviene da Bologna. Per le lunghe percorrenze il consiglio è di seguire le indicazioni A11 Firenze-Pisa nord, A12 Genova-Rosignano e A15 Parma-La Spezia.