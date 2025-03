Lanazione.it - Maltempo Toscana, la situazione in Valdera: chiuso il ponte a Calcinaia

Leggi su Lanazione.it

dera, 14 marzo 2025 - Si è tenuto alle 13 al Centro Operativo Comunale didera il punto tra alcuni sindaci dellaper un aggiornamento e la gestione dell'emergenza. Dalle 13.30 è statoilsull'Arno su via Giovanni XXIII, ad eccezione dei mezzi in servizio di emergenza. Resta aperto ilalla Navetta. A rischio invece le impalcature installate per i lavori in corso aldella Botte che potrebbero essere danneggiate. Visto il livello del fiume Era è statoa Capannoli ildel Fanfani che collega Capannoli a Forcoli. GERMOGLI PH: 14 MARZO 2025DERA EMERGENZAALLERTA ROSSA © LUCA BONGIANNI/ FOTOCRONACHE GERMOGLI Adera è interdetto al traffico pesante la Tosco Romagnola dalla rotonda del Chiesino alla rotonda della Melagrana, per consentire la viabilità dei mezzi in servizio di emergenza.