Lanazione.it - Maltempo Toscana, in un giorno la pioggia di una stagione

Firenze, 14 marzo 2025 – Ma quanto è piovuto nelle ultime 24 ore? Stando ai dati delle ore 18 del Centro funzionale della Regione, in certe aree è caduta in un 24 ore lache in media cade in una. Inle aree appenniniche del Mugello sono più piovose della Piana, ma in media si calcola che a marzo cadano poco più di 60 millimetri, vale a dire 60 litri d’acqua per metro quadrato di terreno. Quanto dura l’allerta rossa in. Le province interessate e le previsioni per le prossime ore Ebbene, dal tardo pomeriggio di giovedì al tardo pomeriggio di venerdì il massimo delle precipitazioni si è avuto in provincia di Firenze: a Vaglia con 182 millimetri in 24 ore. Il pluviometro di Razzuolo (Borgo San Lorenzo) ne ha registrati 179. San Piero a Sieve 150 mm, Marradi 137, Calenzano 136.