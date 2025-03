Lapresse.it - Maltempo Toscana, esonda il Rimaggio a Sesto Fiorentino. Arno a rischio

Leggi su Lapresse.it

to il torrente, Firenze. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti perché “sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città“.Inla situazione è in generale critica: “Impianti idrovori e paratoie in funzione nei bacini del Bisenzio, Ombrone Pistoiese econ il Consorzio di Bonifica”. Lo comunica sui social il presidente dellaEugenio Giani. “E’ attivo il servizio di piena della Regione e che il fiumeè al “secondo livello di guardia a Ponte a Signa e Montelupo, al primo livello a Firenze Uffizi, Empoli, Fucecchio e Pontedera”, e che “la portata a Empoli è di 1700 metri cubi al secondo, a Ponte a Signa 1600 mc/s”.