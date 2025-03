Lapresse.it - Maltempo Toscana ed Emilia-Romagna, Meloni: “Governo al fianco delle popolazioni in difficoltà”

Leggi su Lapresse.it

Ondata diin diverse regioni italiane, le zone più colpite al momento sono in, in particolare Bologna, e in, soprattutto a Sesto Fiorentino. “Il mio pensiero va allecolpite dalche sta investendo diverse zone d’Italia, causando gravi danni eai cittadini. Un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e ai soccorritori che, con impegno e professionalità, stanno prestando aiuto alle comunità colpite. Ilè aline garantirà ogni supporto necessario” scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia