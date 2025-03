Thesocialpost.it - Maltempo, stato di mobilitazione in Emilia-Romagna, frane e allagamenti in Toscana. Arno sorvegliato

Leggi su Thesocialpost.it

: nubifragi suede disagiLa forte ondata dista causandoe disagi alla viabilità nel territorio di Scandicci, in provincia di Firenze. Una famiglia è stata evacuata a titolo precauzionale, mentre le criticità principali si registrano in via di Triozzi, chiusa nel tratto tra via Roma e via Ponte di Formicola. Il traffico èulteriormente appesantito dalla chiusura temporanea dell’autostrada A1 e del ponte a Signa, con conseguente dirottamento dei veicoli sul territorio comunale.La sindaca Claudia Sereni ha disposto l’evacuazione di una famiglia residente in via della Nave a Badia a Settimo. Per eventuali necessità, èallestito un punto di accoglienza nell’auditorium di Piazzale della Resistenza. Inoltre, dopo la chiusura delle scuole, un’ordinanza ha stabilito la chiusura di parchi, giardini, cimiteri e mercati.