Ilrestodelcarlino.it - Maltempo: smottamento sulla Fondovalle, una frana a Serramazzoni

Modena, 14 marzo 2025 – Unoall’altezza di Fanano e unastrada provinciale 20. Queste le conseguenze delsul territorio, come segnalato dalla Provincia. I tecnici dell’ente sono intervenuti per pulire e rimuovere quindi il terreno finito in strada. Unasi è registrata ancheprovinciale 20 a, sempre in Appennino, con fessurazioni significative dell’asse stradale e riduzione del transito. Inoltre tra ieri e oggi sono caduti alcuni centimetri di neve a Frassinoro, nella zona di San Pellegrino in Alpe e del Passo delle Radici. Anche in questo caso sono usciti i mezzi della Provincia per provvedere alla pulizia delle strade.