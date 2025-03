Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, scuole chiuse? Panieri: “Per favorire gli interventi in caso di emergenza”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 14 marzo 2025 – È di nuovo allerta meteo (rossa) in città. Dopo l’ondata diche aveva portato allo stop dello scorso ottobre, ieri il sindaco Marcoha disposto per la seconda volta nel giro di cinque mesi la chiusura in via precauzionale delledi ogni ordine e grado per la giornata odierna a causa delle forti piogge in arrivo (e altrettanto è avvenuto negli altri nove comuni del Circondario). Una decisione, ha spiegato il primo cittadino, adottata per “garantirerapidi indi, agevolando la gestione dei flussi e delle forze disponibili sul territorio”. Nel dettaglio, l’ordinanza firmata ieri dal sindacosottolinea come le condizioni meteo segnalate possano “determinare difficoltà e rischio a raggiungere le sedi scolastiche da parte degli utenti delle strutture, delle loro famiglie e di tutto il personale che presta servizio nelle diverse sedi”.